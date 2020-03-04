Во сколько играют «Спартак» — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз на матч Кубка России

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдёт матч 1/4 финала Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.30.



В первом весеннем матче «Спартак» понравился больше, но делать из этого далеко идущие выводы опасно. Сезон только-только возобновился, а после долгих пауз команды часто действуют нестабильно, чередуя мощные матчи с бледными. Плюс тренерский фактор — Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско ещё не пересекались, так что какие-то сюрпризы нас наверняка ждут.



Кубковая встреча, проигравший завершит борьбу в турнире. Соответственно, цена ошибки повышается, а потому дебют наверняка получится осторожным. Тедеско и Гончаренко присмотрятся друг к другу, а источником остроты сначала будут дальние удары и стандарты. Ближе к перерыву игра наверняка разойдётся.



Выбрал бы между двух ставок: «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.30 и тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 1.77. В трёх предыдущих встречах «Спартака» с ЦСКА до перерыва был забит лишь один гол. Статистика на нашей стороне.



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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Тедеско и Гончаренко отнесутся друг к другу с уважением В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.