«Спартак» – ЦСКА: прогнозы, ставки и коэффициенты на игру 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдёт матч 1/4 финала Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — команда Доменико Тедеско. Поставить на спартаковцев можно за 2.50. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на успех ЦСКА можно с коэффициентом 3.05 (32%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).



Победитель этой встречи в полуфинале турнира встретится с сильнейшим в матче питерского «Зенита» и грозненского «Ахмата».



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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Тедеско и Гончаренко отнесутся друг к другу с уважением В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.