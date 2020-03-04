«Шинник» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шинник» — «Урал» в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Вот где голы должны быть, так это в Ярославле, где «Шинник» будет принимать «Урал». Команды два года назад встречались в Кубке России, ярославцы победили 3:0. «Шинник» возглавляет тренер, который мог во время моей карьеры меня тренировать. Речь об Александре Побегалове. Легенда ярославского клуба.



У «Шинника» вполне боеспособный состав. Он идёт на шестом месте в ФНЛ, борется за попадание в стыковые матчи. «Шинник» — команда, которая много забивает, но и много пропускает. Это интересно на фоне «Урала», который больше всех пропустил в РПЛ. «Шинник» забил 40 мячей, больше только у «Химок». Если брать первую десятку ФНЛ, то «Шинник» пропустил больше всех.



Почему бы не рискнуть Побегалову и его команде и не сыграть с «Уралом» в футбол. Не знаю, в каком состоянии находится газон в Ярославле, насколько он готов. Вроде бы зима была мягкой, её толком и не было. Может быть, удалось агрономам нормально подготовить газон. А если так, то, наверное, футбол должен быть нормальным, каким и должен быть.



Я думаю, что голы здесь ждать можно. Сыграл бы «обе забьют» за 1,97», — сказал Генич.



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