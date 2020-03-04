«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.80.



«В первом матче серии «Автомобилисту» катастрофически не везло, команда не смогла реализовать ни один созданный момент. Очень хорошо сыграл финский вратарь «Сибири». Кроме того, несколько раз гостей выручал каркас ворот. Я думаю, что во втором матче удача должна улыбнуться хозяевам площадки. Екатеринбуржцы забросят 3-4 шайбы и смогут сравнять счёт в серии.



Сибиряки в целом очень грамотно сыграли в первой встрече. Гости плотно действовали в обороне, не дали екатеринбуржцам свободно проходить среднюю зону. Я думаю, что «Сибирь» и во втором матче попытается действовать по такой же схеме, однако «Автомобилист» уже будет готов к такому развитию событий», — сказал Вуйтек.



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