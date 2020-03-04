«Спартак» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на встречу 1/4 финала Кубка России

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.18.



«Абсолютно непредсказуемая игра. Коэффициенты на победу «Спартака» и ЦСКА очень высокие. Фаворита нет. Я считаю, что после игры с «Динамо» «Спартак» выглядит даже более предпочтительно, чем ЦСКА.



После тура небольшое психологическое преимущество именно у «Спартака». Плюс для ЦСКА главная задача – это Лига чемпионов, второе место и гарантированный бюджет. Понятно, что «Спартак» – это раздражитель. Но есть стратегические задачи.



А для самого «Спартака» главное в этой части сезона – выиграть Кубок. Для Тедеско это будет великолепный результат.



Резюмируя, у «Спартака» будет сверхнастрой. Мне кажется, игра получится голевой», — сказал Черданцев.



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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Тедеско и Гончаренко отнесутся друг к другу с уважением В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.