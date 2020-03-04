«Спартак» — ЦСКА: угадай победителя — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 4 марта, «Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 1/4 финала Кубка России. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч ТВ» с 19:30 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!
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