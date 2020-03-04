«Ахмат» — «Зенит»: ставка Нобеля Арустамяна на матч Кубка России

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Ахмат» — «Зенит».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.20.



«Я думаю, у «Зенита» есть цель выиграть все турниры: и чемпионат, и Кубок России. Выезд в Грозный предстоит непростой. Для «Ахмата» это тоже шанс пробиться в решающие стадии Кубка.



Мне кажется, что «Зенит» в любом случае является фаворитом. Так как это игра кубковая, она будет достаточно бескомпромиссной. Терять командам нечего. Это встреча лишь одна. Нет ответной игры.



Мне кажется, мы увидим атакующий футбол. Да, есть проблемы в атаке у «Зенита», но и у «Ахмата» не самая сильная оборона. Поэтому мой прогноз: ТБ (2.5)», — сказал Арустамян.



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«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Семак, Малком и Барриос запомнят визит в Грозный надолго Петербуржцы выигрывали в Грозном в последний раз ещё при Виллаш-Боаше, Халке и Витселе.