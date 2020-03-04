«Спартак» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на Кубок России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: проход «Спартака» за 1.90.



«Перед стартом первого после перерыва тура ЦСКА был для меня фаворитом и в кубковом матче. Остаётся в памяти, как играл «Спартак» в первой части сезона. Да, была победа на предсезонном турнире, который мы видели, но это совсем другое. К тому же там «Спартак» много пропускал. А соперники играли очень уж открыто, а временами без должной концентрации. Да и кто-то вторым составом играл, кто-то по тайму давал сыграть двум составам.



Но посмотрел игру «Спартака» с «Динамо» и матч ЦСКА с «Уралом». Честно говоря, «Спартак» понравился гораздо больше. Дело не в результате. У ЦСКА осталась проблема реализации, к тому же оборона далеко не всегда действует надёжно. Да и проблема второго тайма в случае с ЦСКА никуда не делась.



«Спартак» же понравился отдачей. Был виден рисунок игры.



Но всё равно это кубковая встреча, игра на три результата, дерби. Не решусь ставить на основное время. Учитывая то, что у «Спартака» хуже ситуация в таблице, настрой на Кубок России будет более серьёзным. ЦСКА может побороться за Лигу чемпионов. Поэтому ставлю на проход «Спартака». Отметил бы, что он очень неплохо в этом сезоне играет в знаковых матчах — с «Динамо», с ЦСКА, «Локомотивом», — сказал Титов.



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