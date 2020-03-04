«Спартак» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру 1/4 финала Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Про такие игры, как «Спартак» — ЦСКА, говорят, что их невозможно спрогнозировать и нет смысла приводить какую-то статистику. Это довольно непредсказуемо.



Для меня, кстати, тот прогноз, который я сделаю, почти очевиден. Так бывает далеко не всегда.



Полное противостояние у команд. Если брать российский период, то вспомним, что по 57 побед у обеих команд. В первом круге чемпионата «Спартак» выиграл у ЦСКА 2:1. В последних пяти матчах для ЦСКА не так хорошо всё складывалось, как для красно-белых: ЦСКА победил только один раз, одна ничья и три победы «Спартака». Это статистика, но дело не в ней.



Я был на матче «Динамо» — «Спартак». Посмотрел, как теперь организована игра Тедеско. Мне очень понравилась игра средней линии, там Крал очень хороший, Бакаев, который забил и сделал передачу, Зобнин, вернувшийся на свою правильную позицию. Наверняка к этому матчу Соболев освоится, он уже выглядел неплохо и сделал голевую передачу. Я думаю, что он освоится как бомбардир. Я думаю, что у «Спартака» есть все шансы, чтобы хотя бы один мяч в ворота ЦСКА организовать. Тем более что оборона у ЦСКА, который в прошлом туре чемпионата сыграл 1:1 с «Уралом», совершенно не идеальная. Конечно, Акинфеев выручает. Также, собственно, выручает и Максименко у «Спартака».



При всех хороших словах в адрес организаторов атакующей игры спартаковцев с обороной их не всё хорошо. Жиго, Джикия, Кутепов — порой мы поем им дифирамбы за их игру в атаке, но на своём непосредственном месте они бывают и медлительны. Вот вам пример «Динамо»: «Динамо» выглядело гораздо хуже и ужасно провело матч, но динамовцы могли забить пять раз. У одного Клинтона было три момента. Потом вышел Комличенко у «Динамо» — перекладина, штанга, всё это ему позволяли делать спартаковские защитники.



Я думаю, что такие юркие футболисты в атаке, как Чалов, воспользуются своим шансом. Тем более для Чалова это будет шестой матч со «Спартаком», а он пока «Спартаку» не забивал ни разу. Разве это не стимул?



Кто-то говорит о том, что ЦСКА ставит перед собой серьёзные задачи в чемпионате, а у «Спартака» вроде таких задач нет. Нужно ли из большого стимула ЦСКА исходить в прогнозе? Вы знаете, я из этого исходить не буду, а построю свой прогноз на том, что я сейчас вам изложил. В кубковом матче «Спартак» — ЦСКА обе команды забьют с коэффициентом 1.91», — сказал Гусев.



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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Тедеско и Гончаренко отнесутся друг к другу с уважением В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.