«Динамо» — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Спартак».



Ставка: победа «Динамо» за 1.90.



«Динамо» хорошо сыграло первую встречу. Можно сказать, что результат матча сделало первое звено динамовцев. В целом, конечно, обе команды примерно одного уровня, но первая пятерка «Динамо» выделяется на протяжении всего сезона. Если спартаковцам удастся нейтрализовать звено Шипачева, то у них появится шанс зацепиться за серию.



Я ожидаю, что вторая игра серии пройдет в более упорной борьбе. Спартаковцы должны провести работу над ошибками и постараться не допустить повторения результата первого поединка. Тем не менее я считаю фаворитом предстоящего матча хозяев площадки. «Динамо» очень уверенно смотрелось на протяжении всей встречи, и я думаю, что подопечные Крикунова поведут со счетом 2:0 в серии», — сказал Вуйтек.



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