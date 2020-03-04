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«Спартак» — ЦСКА: ставка Алексея Андронова на матч четвертьфинала Кубка России

«Спартак» — ЦСКА: ставка Алексея Андронова на матч четвертьфинала Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Матч, который, конечно, вызывает огромный интерес. Пока по одной официальной встрече смогли провести команды перед этим рандеву. «Спартак» довольно убедительно сыграл с московским «Динамо». Но, думаю, с ЦСКА так просто играть не получится. Жду, что Доменико Тедеско снова применит оборонительную схему с пятью игроками обороны. Но предполагаю, что эмоциональная составляющая встречи будет выше.

Во-первых, это не игра длинного турнира, а матч, в котором на кону стоит проход дальше. Во-вторых, дерби «Спартак» — ЦСКА в последнее время более эмоциональное, чем «Спартак» — «Динамо».

Что касается спартаковцев, то они долго мучились в игре с «Динамо», но всё-таки сумели забить гол. Масса нереализованных моментов была. В принципе, к воротам «Спартака» ЦСКА должен найти дорогу.

Исходя из этого, сделаю ставку «обе забьют» за 1,87. Мне кажется, это лучше, чем рассчитывать на какой-то результат», — сказал Андронов.

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В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.
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