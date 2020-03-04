«Спартак» — ЦСКА: ставка Алексея Андронова на матч четвертьфинала Кубка России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.87.
«Матч, который, конечно, вызывает огромный интерес. Пока по одной официальной встрече смогли провести команды перед этим рандеву. «Спартак» довольно убедительно сыграл с московским «Динамо». Но, думаю, с ЦСКА так просто играть не получится. Жду, что Доменико Тедеско снова применит оборонительную схему с пятью игроками обороны. Но предполагаю, что эмоциональная составляющая встречи будет выше.
Во-первых, это не игра длинного турнира, а матч, в котором на кону стоит проход дальше. Во-вторых, дерби «Спартак» — ЦСКА в последнее время более эмоциональное, чем «Спартак» — «Динамо».
Что касается спартаковцев, то они долго мучились в игре с «Динамо», но всё-таки сумели забить гол. Масса нереализованных моментов была. В принципе, к воротам «Спартака» ЦСКА должен найти дорогу.
Исходя из этого, сделаю ставку «обе забьют» за 1,87. Мне кажется, это лучше, чем рассчитывать на какой-то результат», — сказал Андронов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 4 марта 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 3 марта 2020
-
23:52
-
22:00
-
21:32
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:20
-
17:40
-
16:20
-
16:00