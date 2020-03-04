«Спартак» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на четвертьфинальный матч Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: проход ЦСКА за 1.80.



«На мой взгляд, «армейцы» должны выигрывать в этом матче. Потому что у ЦСКА более отлаженная игра, единственная проблема у них — это игра в обороне. В атаке ЦСКА будет выглядеть получше, потому что игра у них стала налаживаться, нет никаких изменений в составе, и связки у них уже наигранные. А у «Спартака» пока что всё невнятно: кто будет лидер в команде, какой потенциал у команды. То, что «Спартак» победил в Кубке Париматч, ни о чём не говорит. Турнир имеет товарищеский характер, и не сказать, что «Спартак» играл качественнее других команд. Да, «Спартак» будет играть дома, но роль болельщиков не всегда позитивна, и команда порой не справляется с таким давлением, в этом плане, мне кажется, болельщики ЦСКА больше помогают команде, поддерживая её.



Для «армейцев» очень важна победа в Кубке. Да, у ЦСКА есть все шансы, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но выиграть Кубок и играть в Лиге Европы — такой шанс терять нельзя. Не думаю, что будет забито много голов, потому что это уже игра на результат, а такие игры всегда сковывают игроков, и команды будут играть очень аккуратно и осторожно», — сказал Непомнящий.



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