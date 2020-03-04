«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити» в рамках Кубка Англии.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Уэнсдей» в Чемпионшипе находится в середине турнирной таблицы. И точно уже не вылетит, и высоко не взлетит. А «Сити» только что взял очередной трофей. Впереди у «горожан» не самый легкий график — «Олд Траффорд» в чемпионате и потом мадридский «Реал». Здесь очень важно удерживать баланс, в особенности после победы на «Уэмбли». И думаю, что в предстоящей встрече у «горожан» будет смешанный состав. Длина скамейки позволяет. Вряд ли мы увидим основу.



«Шеффилд» последние три игры проводит результативно и обязательно забивает. С учетом тех проблем в обороне, что есть у «Сити», поставлю в этой встрече на обмен голами», — сказал Казанский.



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