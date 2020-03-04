Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити» в рамках Кубка Англии.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Уэнсдей» в Чемпионшипе находится в середине турнирной таблицы. И точно уже не вылетит, и высоко не взлетит. А «Сити» только что взял очередной трофей. Впереди у «горожан» не самый легкий график — «Олд Траффорд» в чемпионате и потом мадридский «Реал». Здесь очень важно удерживать баланс, в особенности после победы на «Уэмбли». И думаю, что в предстоящей встрече у «горожан» будет смешанный состав. Длина скамейки позволяет. Вряд ли мы увидим основу.

«Шеффилд» последние три игры проводит результативно и обязательно забивает. С учетом тех проблем в обороне, что есть у «Сити», поставлю в этой встрече на обмен голами», — сказал Казанский.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Шеффилд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола и Агуэро прижмут середняка Чемпионшипа
В Чемпионшипе «совы» часто пропускают в середине первого тайма.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020