«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Нагучева на встречу Кубка России

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Спартак»— ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» за 2.50.
«В этом матче нужно исходить из того, что мы видели в начале сезона. Есть не так уж много возможностей, чтобы проанализировать, что собой представляют эти команды сейчас. Но ЦСКА явно сыграл ниже своих возможностей в матче против «Урала», а «Спартак» очень хорошо воспользовался малейшими слабостями крепкого «Динамо».
Мне кажется, ЦСКА по своей форме ближе к бело-голубым. Поэтому «Спартак» армейцев обыграет. Понятно, можно сделать скидку на дерби, но на данный момент красно-белые выглядят более целостной командой. Поэтому я бы поставил на победу «Спартака», — сказал Нагучев.
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