«Спартак» – ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на матч четвертьфинала Кубка России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России.



Ставка: победа «Спартака» за 2.50.



«Зная о том, какое количество людей являются поклонниками ЦСКА и «Спартака», вряд ли будет неуместным предположить, что само ожидание матча вгоняет любого нормального болельщика футбола, хоть это и отчаянно ругаемый вами Кубок страны, в кататонический ступор.



Я, например, на грани каталепсии. Матч «Спартак» — ЦСКА — событие года. Вы же согласны со мной, что неважно, в каком турнире этот матч происходит? Не буду говорить набивших оскомину слов, что эта игра — больше, чем игра, как и поэт в России — больше, чем поэт. Когда «Спартак» и ЦСКА — это всегда разбитые носы, ключицы и торжество обсценной лексики до желания сжечь стадион, если результат любимой команды не устраивает.



Увы, будучи болельщиком ЦСКА, должен сказать про итоги первых матчей. Победа на выезде у «Динамо». Я думал, что Кирилл Новиков приготовил команду так, что это будет, как Никита Михалков на съемочной площадке. Я думал, что на поле будет только «Динамо». Но нет, уверенные 0:2.



Поэтому я думаю, что «Спартак» лучше готов к этому матчу, хотя мешки под глазами Тедеско по-прежнему внушают мне беспокойство, что с этим парнем что-то не так. Но «Спартак» пока готов лучше.



Отарик, будь ты проклят за эти слова. Ставлю на победу «Спартака» с коэффициентом 2,70 в Кубке России», — сказал Кушанашвили.



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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Тедеско и Гончаренко отнесутся друг к другу с уважением В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.