«Мирандес» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на второй матч полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Мирандес» – «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.80.
«Очень важная встреча для обеих команд. «Реал Сосьедад» проводит хороший сезон, а победа в Кубке станет красивой точкой в нём. Они уже давно ничего не выигрывали, поэтому «Сосьедад» вцепится в эту возможность и сделает всё, чтобы пройти в финал. Исак, Янузай и Эдегор вытягивают клуб на новый уровень, на них давно обращают внимание ведущие команды Европы, а у последнего есть все шансы заиграть в «Реале», которому он и принадлежит.
«Мирандес» в каждом круге преподносит сенсацию, выбивая фаворитов: «Севилья», «Сельта» и «Вильярреал» уже значатся в списке у этого самобытного коллектива. Последний матч они сыграли вничью с «Жироной» и находятся в середине таблицы Сегунды.
Первая игра команд закончилась победой «Сосьедада» со счётом 2:1, но такой результат оставляет шансы андердогу. Всё-таки, я думаю, гости добьются нужного результата и одержат победу на классе», — сказал Гратакос.
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