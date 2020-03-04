Эксперты: россияне ставят на «Спартак» в матче с ЦСКА в Кубке России

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА начнётся сегодня, 4 марта, в 19:30 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



59% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 34% — на ЦСКА, ещё 7% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 83% объёма рынка при коэффициенте 2.20. 17% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.67).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу команды Доменико Тедеско. На этот исход поставлено 29% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех спартаковцев с учетом овертайма и серии пенальти (23%), на победу ЦСКА (18%), на гол хозяев (17%) и на то, что спартаковцы не проиграют в основное время (13%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.85. Средняя сумма ставки на матч — 350 рублей.



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