Эксперты: россияне ставят на «Спартак» в матче с ЦСКА в Кубке России

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА начнётся сегодня, 4 марта, в 19:30 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
59% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 34% — на ЦСКА, ещё 7% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 83% объёма рынка при коэффициенте 2.20. 17% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.67).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу команды Доменико Тедеско. На этот исход поставлено 29% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех спартаковцев с учетом овертайма и серии пенальти (23%), на победу ЦСКА (18%), на гол хозяев (17%) и на то, что спартаковцы не проиграют в основное время (13%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.85. Средняя сумма ставки на матч — 350 рублей.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 4 марта 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 3 марта 2020
-
23:52
-
22:00
-
21:32
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:20
-
17:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20