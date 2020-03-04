«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на встречу четвертьфинала Кубка России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: «Зенит» забьёт минимум 2 мяча за 1.96.
«Полагаю, что план «Зенита» — сделать дубль в этом сезоне. И в Кубке России для него меньше понятного, чем в чемпионате России. Несмотря на невыразительную игру без Дзюбы с «Локомотивом», думаю, что сейчас всё будет иначе. «Ахмат» — команда другого уровня. Вряд ли у неё получится на равных этому «Зениту» противостоять.
Петербуржцы должны побеждать, и делать это достаточно уверенно. Из всего многообразия ставок выберу вариант не с форой или чистой победой, а с индивидуальным тоталом «Зенита» больше 1.5 мяча. Здесь коэффициент повыше — 1.96. Мне кажется, эта ставка больше подходит для данной игры», — сказал Андронов.
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