«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на встречу четвертьфинала Кубка России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: «Зенит» забьёт минимум 2 мяча за 1.96.



«Полагаю, что план «Зенита» — сделать дубль в этом сезоне. И в Кубке России для него меньше понятного, чем в чемпионате России. Несмотря на невыразительную игру без Дзюбы с «Локомотивом», думаю, что сейчас всё будет иначе. «Ахмат» — команда другого уровня. Вряд ли у неё получится на равных этому «Зениту» противостоять.



Петербуржцы должны побеждать, и делать это достаточно уверенно. Из всего многообразия ставок выберу вариант не с форой или чистой победой, а с индивидуальным тоталом «Зенита» больше 1.5 мяча. Здесь коэффициент повыше — 1.96. Мне кажется, эта ставка больше подходит для данной игры», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Семак, Малком и Барриос запомнят визит в Грозный надолго Петербуржцы выигрывали в Грозном в последний раз ещё при Виллаш-Боаше, Халке и Витселе.