Эксперты оценили шансы «Спартака» победить «Зенит» в полуфинале Кубка России

23 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» примет «Спартак».

В 1/4 финала «Зенит» на выезде в дополнительное время одолел «Ахмат» со счётом 2:1. На гол Одисе Роши с пенальти сине-бело-голубые ответили мячами Эмилиано Ригони и Юрия Жиркова.

«Спартак» в четвертьфинале, также в дополнительное время, переиграл ЦСКА со счётом 3:2. За красно-белых отличились Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, на что «армейцы» ответили голами Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова.

В предстоящем полуфинале эксперты считают явным фаворитом «Зенит». Поставить на победу команды Сергея Семака в основное время можно за коэффициент 1.79, что соответствует 54,5% вероятности. Выигрыш «Спартака» по итогам 90 минут идёт за 5.15 (19%), а ничья доступна в букмекерских конторах за 3.66 (26,5%).

На итоговый проход «Зенита» с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно сделать ставку за 1.34 (71%). Выход в финал «Спартака» оценён аналитиками коэффициентом 3.30 (29%).

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