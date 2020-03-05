«Химки» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.
«Кубок России на повестке дня. Стадия 1/4 финала, и это уже серьёзная стадия. Дальше полуфинал, а это большое достижение для таких команд, как, например, «Химки» и «Торпедо».
Представители ФНЛ встречаются друг с другом. И здесь у «Химок», как мы знаем, сменился тренер. Ушёл Андрей Талалаев, пришёл Сергей Юран, но состав остался почти тем же. Все вопросы экономические и финансовые «Химки» решили. Не знаю, остаётся ли задача выйти в РПЛ, но Кубок есть Кубок.
Команды соседствуют в турнирной таблице — идут на 2-м и 3-м местах. У «Торпедо» прибавление в тренерском штабе: к Сергею Игнашевичу пришёл Евгений Алдонин. Опытнейший футболист, знающий, что такое побеждать в Кубке России. Но ушёл Роман Шишкин в «Спартак-2».
В чемпионате эти команды сыграли пока разок: торпедовцы выиграли скромненько — 1:0. Сергей Божин забил в первом тайме. Было и удаление, было и много единоборств, жёлтых карточек. И здесь наверняка будет серьёзный матч. Вряд ли команды будут лезть на рожон и рисковать. Скорее всего, будет низ, он напрашивается.
Наиболее интересное предложение на эту игру — «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.70», — сказал Генич.
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