«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» за 2.50.



«Даже неудобно напоминать, что мне понаписали, когда после шикарной победы «Авангарда» в первом матче я посмел предсказать натужную, за пределами основного времени, победу «Салавата» во второй игре. Много чего мне понаписали и понаговорили, особенно из Омска, где сибирский народ прямолинеен и груб. И что ничего я не понимаю в колбасных обрезках, и что в хоккее разбираюсь, как свинья в апельсинах, и вообще меня никто не читает, а если читает, то чисто поржать. Никто не ценит пророков в своём Отечестве…



Поэтому дую в ту же дуду и в том же направлении, как бы меня ни критиковали. Тем более что дуть в данном случае несложно. Опять-таки берём на вооружение человеческую психологию во всём многообразии её законов. И понимаем, что в третьем матче весы опять качнутся в другую сторону. То есть теперь уже «Салават» будет немного более расслаблен, а «Авангард» чуть более взгрет. И на выходе мы опять получим весьма упорный и не слишком результативный матч. В Уфе, конечно, балашихинские омичи попытаются юлаевских финнов накрыть и запереть. Правда, второй матч показал, что и помимо них в Уфе есть кому забивать. Но тут уже обороне «ястребов» ловить мышей не следует.



Итак, предсказываю низовую и минимальную победу «Авангарда». Может быть, даже не минимальную, а в две шайбы, но вторая в этом случае залетит в пустую хозяйскую «калитку». И гости победят, и сделают это в основное время», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.