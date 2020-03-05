«Металлург» – «Барыс»: прогноз Владимира Дехтярева на игру плей-офф КХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на 3-й и 4-й матчи серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» – «Барыс».



Ставка: «Металлург» забросит минимум 3 шайбы за 2.30.



«В матче номер три, который пройдёт в Магнитогорске, хотел бы посоветовать сделать ставку на то, что «Магнитка» забросит больше 2,5 шайбы. «Металлург» играет дома, поэтому попытается сделать всё, чтобы забросить эти минимум три шайбы. Потенциал в атаке у «Магнитки» есть.



При этом «Барыс» всегда играет очень осторожно, вперёд лезть не будет. Будет больше сдерживать «Магнитку» и искать счастья в контратаках. Думаю, что хозяева будут больше владеть инициативой, больше идти в атаку, и отсюда будет больше шансов забросить три шайбы. Поэтому обращаемся к сайту ФОНБЕТ и делаем ставку на то, что «Металлург» забросит больше 2,5 шайбы», — сказал Дехтярёв.



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