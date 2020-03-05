Эксперты: «Зенит» — фаворит Кубка России. Шансы «Спартака» после победы над ЦСКА — 20%

Вчера состоялись два четвертьфинальных матча Кубка России сезона-2019/2020. Московский «Спартак» в дополнительное время обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и теперь 23 апреля на выезде сыграет в полуфинале с «Зенитом». Питерцы также в овертайме сломили сопротивление «Ахмата» (2:1).



По оценке букмекеров, команда Сергея Семака — явный фаворит турнира. Поставить на успех «Зенита» в Кубке России можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 50% вероятности.



Шансы «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 4.20 (20%). На «Урал», чей матч 1/4 финала с «Шинником» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле, можно сделать ставку за 6.00 (15%).



Шансы остальных команд оцениваются куда ниже. Сделать ставку на «Торпедо» можно с коэффицентом 12.00 (7%). Команда Сергея Игнашевича сегодня сыграет свой матч с «Химками» (коэффициент 20.00, 5%). Наконец, вероятность успеха «Шинника» букмекеры оценили коэффициентом 35.00 (2%).



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