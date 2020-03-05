«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на встречу Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.50.
«Давненько мы не видели такой «никакой» «Локомотив». Два выездных матча с общим счётом 1:11 – вы верите, что после такого ярославцы смогут что-то показать дома?
Я вот, честно говоря, не очень. Матчи из Финляндии мне приходилось смотреть уже в записи, была возможность остановиться подробнее, покрутить туда-сюда. И вывод достаточно прост: «Йокерит» видит «Локомотив» насквозь, знает все его ходы-выходы и играет с ним, как кошка с мышью.
О чём это говорит в первую очередь? О том, что, в принципе, серия эта должна завершаться всухую. Если, конечно, финны сами этого захотят, а могут и не захотеть, чтобы не утерять игрового тонуса.
Как и в серии СКА – «Витязь», «горячие финские парни» не станут рисковать в третьей игре, тем более что она по всем параметрам должна сложиться для них тяжелее, чем обе предыдущие. «Локомотиву», в принципе, терять уже нечего, может и пойти ва-банк. Но может и наоборот, начать играть в «усушку-утруску», надеясь победить 1:0 в восьмом овертайме. Поэтому если у финнов в третьем матче дело пойдет – они доведут его до конца. А дело пойти должно, потому что двое суток – срок слишком маленький для кардинальных превращений. Хотя параллельно «Магнитка» показала, что и его может хватить.
В общем, лучше всё-таки ставить на «Йокерит». Так лихо и весело, с шутками и прибаутками, как в двух первых матчах, у «джокеров» уже не получится. Но и минимальной победы в основное время им хватит за глаза», — полагает Лебедев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 5 марта 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 марта 2020
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15