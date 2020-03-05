«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на встречу Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» за 2.50.



«Давненько мы не видели такой «никакой» «Локомотив». Два выездных матча с общим счётом 1:11 – вы верите, что после такого ярославцы смогут что-то показать дома?



Я вот, честно говоря, не очень. Матчи из Финляндии мне приходилось смотреть уже в записи, была возможность остановиться подробнее, покрутить туда-сюда. И вывод достаточно прост: «Йокерит» видит «Локомотив» насквозь, знает все его ходы-выходы и играет с ним, как кошка с мышью.



О чём это говорит в первую очередь? О том, что, в принципе, серия эта должна завершаться всухую. Если, конечно, финны сами этого захотят, а могут и не захотеть, чтобы не утерять игрового тонуса.



Как и в серии СКА – «Витязь», «горячие финские парни» не станут рисковать в третьей игре, тем более что она по всем параметрам должна сложиться для них тяжелее, чем обе предыдущие. «Локомотиву», в принципе, терять уже нечего, может и пойти ва-банк. Но может и наоборот, начать играть в «усушку-утруску», надеясь победить 1:0 в восьмом овертайме. Поэтому если у финнов в третьем матче дело пойдет – они доведут его до конца. А дело пойти должно, потому что двое суток – срок слишком маленький для кардинальных превращений. Хотя параллельно «Магнитка» показала, что и его может хватить.



В общем, лучше всё-таки ставить на «Йокерит». Так лихо и весело, с шутками и прибаутками, как в двух первых матчах, у «джокеров» уже не получится. Но и минимальной победы в основное время им хватит за глаза», — полагает Лебедев.



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