«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.96.



«Манчестер» только что получил очень тяжёлую ничью в игре с «Эвертоном». И отменённый гол в добавленное время с помощью VAR оставляет, конечно, привкус… С другой стороны, мне кажется, что в этой встрече «МЮ» получил максимум, чего заслуживал в игре с командой Анчелотти. И сейчас остаётся Кубок Англии как большой трофей, который может получить Сульшер. И думаю, что «МЮ» может с таким составом пройти в этом турнире вплоть до «Уэмбли».



Что касается «Дерби», то здесь играет Уэйн Руни. И это главное событие, которое может случиться — Руни против «МЮ». На своём поле «Дерби» в полном порядке — в середине декабря последний раз «Дерби» не забил. Поэтому в этой встрече хорошие шансы на то, что игра получится результативной.



Но я бы также обратил внимание на то, что в последних матчах «Дерби» очень крепко играет в первых таймах. Бегут, бьют и очень старательно проводят этот отрезок. Думаю, Сульшер это тоже понимает и подготовит команду к этому.



Думаю, что в этой встрече основные события произойдут во втором тайме. У «МЮ» игроки, которые выходят на замену, часто меняют игру. Поэтому в этой встрече я бы поставил на то, что тотал второго тайма будет больше первого», — сказал Казанский.



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