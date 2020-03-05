«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.96.
«Манчестер» только что получил очень тяжёлую ничью в игре с «Эвертоном». И отменённый гол в добавленное время с помощью VAR оставляет, конечно, привкус… С другой стороны, мне кажется, что в этой встрече «МЮ» получил максимум, чего заслуживал в игре с командой Анчелотти. И сейчас остаётся Кубок Англии как большой трофей, который может получить Сульшер. И думаю, что «МЮ» может с таким составом пройти в этом турнире вплоть до «Уэмбли».
Что касается «Дерби», то здесь играет Уэйн Руни. И это главное событие, которое может случиться — Руни против «МЮ». На своём поле «Дерби» в полном порядке — в середине декабря последний раз «Дерби» не забил. Поэтому в этой встрече хорошие шансы на то, что игра получится результативной.
Но я бы также обратил внимание на то, что в последних матчах «Дерби» очень крепко играет в первых таймах. Бегут, бьют и очень старательно проводят этот отрезок. Думаю, Сульшер это тоже понимает и подготовит команду к этому.
Думаю, что в этой встрече основные события произойдут во втором тайме. У «МЮ» игроки, которые выходят на замену, часто меняют игру. Поэтому в этой встрече я бы поставил на то, что тотал второго тайма будет больше первого», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 5 марта 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 марта 2020
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15