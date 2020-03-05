«Металлург» – «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» – «Барыс».
Ставка: победа «Металлурга» с учетом ОТ за 1.80.
«Металлург» меня удивил во второй игре. Магнитогорцы собрались после поражения в первой встрече серии и смогли переиграть «Барыс» в предыдущем матче. Поэтому в первом поединке в Магнитогорске я считаю фаворитами хозяев.
«Барыс», на мой взгляд, немного недооценил соперника, ведь первый матч сложился для казахстанской команды довольно легко. «Барыс» сыграл на низких скоростях и не очень агрессивно, а в медленном хоккее более мастеровитые игроки «Магнитки» имели преимущество. Плюс не очень удачно сыграл вратарь казахстанской команды. Итог — закономерное поражение «Барыса».
Первые две встречи получились не очень результативными. Думаю, что по такому же сценарию будут развиваться и матчи в Магнитогорске. Конечно, в каждой из двух игр в Нур-Султане команды на двоих бросили в створ примерно по 70 раз, действовали довольно активно в атаке, но броски по большей части были не сильно опасными. Считаю, что Кошечкин, как и в предыдущем поединке, закроет свои ворота на замок, а его партнёры, подгоняемые родными трибунами, добудут победу в предстоящем матче и выйдут вперед в серии», — сказал Вуйтек.
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