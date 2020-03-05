«Салават Юлаев» — «Авангард»: угадай исход матча — получи бонус 500 рублей!

Сегодня, 5 марта, «Салават Юлаев» и «Авангард» сыграют в матче Кубка Гагарина. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч ТВ» с 17:00 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!



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