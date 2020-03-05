«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч 1-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» за 2.95.



«Знаете, как в начале-середине 90-х годов прошлого века находили пишущих журналистов в СМИ? Газеты и журналы тогда росли, как грибы после дождя, и редкие факультеты журналистики явно не справлялись с потребностями. Тогда брали человека с улицы и, ничего особо не объясняя, давали ему журналистское задание. Человек приносил материал (или «поток сознания» в текстовом виде), который попадал на стол матерому зубру-редактору. В итоге перед соискателем клали два текста: тот, что он принес, и тот, что в итоге вышел в газете. Если соискатель оказывался умным, то в своем следующем материале он находил уже некоторые знакомые словосочетания и даже предложения. А если к пятому материалу его уже практически не нужно было править, поиски новой штатной единицы в СМИ обычно заканчивались.



Самообучаемость – вот что было и остается главным в журналистской профессии. Вы спросите: к чему такой заход «с дальней глиссады»? Да к тому, что «Магнитка» во втором матче проявила чудеса самообучаемости, успев за сутки не только теоретически разобрать «на атомы» первую игру, но и практически воплотила все в жизнь. Закрыв все свои слабые места и воспользовавшись выявленными слабостями соперника. И теперь итоговый результат в этой паре выглядит не столь однозначным, как казалось ранее, когда «Барыс» выглядел явным фаворитом.



Впрочем, автор этих строк изначально и закладывался на счет 1-1 после казахстанской части серии. И рад, что не ошибся в своих пророчествах, хоть и почти перестал верить в магнитогорцев после первого матча. Но теперь все вернулось на круги своя, что не снижает накала в этой серии.



Теперь пришла очередь «Барысу» вводить поправки в свою игру. Посмотрим, как казахстанцы справятся с этим в недружелюбной для них обстановке чужого льда. Мне кажется, что они справятся и все-таки возьмут третий матч серии, хоть это будет и совсем непросто. Пожалуй, казахстанцы сумеют даже победить в основное время, хоть и с минимальным счетом», — сказал Лебедев.



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«Металлург Мг»‎ — «Барыс»‎. Прогноз: Скабелка, Диц и Найт вернут себе лидерство в серии В Казахстане соперники обменялись разгромными победами. Самое время для нервной концовки.