«Химки» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на четвертьфинальный матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Торпедо» за 2.55.



«Многострадальные «Химки». Вроде бы уже собирались выходить в Премьер-Лигу, по игре всё было здорово. Но всё изменилось. Денег не стало. Задача снимается. Тренер уходит. Играет молодёжь. Футболистов продают. В таких условиях играть тяжело. Понятно, что самолюбие есть, команда будет стараться, биться. Будут футболисты пытаться показать руководителям, что всё это неправильно происходит.



«Торпедо» под руководством Игнашевича выглядит очень убедительно. По крайней мере так было в первой части сезона. Ну и если сейчас «Торпедо» выиграет, то будет полуфинал. Это событие для болельщиков, команды, молодого тренера Игнашевича.



В «Химках» сейчас Сергей Юран. Ему хочется пожелать удачи. Но он в сложной ситуации.



«Торпедо» сильнее, «Химки» теряют лидеров. Поэтому поставлю на победу «Торпедо» в основное время», — сказал Титов.



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