«Химки» — «Торпедо»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1/4 финала Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Химки» — «Торпедо».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.



«В данном противостоянии сойдутся равные команды, хотя «Торпедо», на мой взгляд, предпочтительнее. У «Химок» произошли изменения в составе, поменялся тренер, но это не есть хорошо на данном этапе. Мне кажется, что «Торпедо» стабильнее и по составу, и по тренировочной работе, поэтому думаю, что московская команда может пройти дальше. «Торпедо» выглядит неплохо под руководством Сергея Игнашевича, видно взаимопонимание между тренером и игроками.



Обе команды будут стараться победить в этом матче, нельзя сказать, что кому-то этот кубок не нужен. Да, я слышал о том, что «Торпедо» не интересен этот кубок, но мне не кажется, что у игроков есть такие мысли перед матчем.



Как любят говорить комментаторы, это игра на три результата, где может отличиться и та, и другая команда, но у меня есть ощущение, что голов много не будет. Тем более это начало сезона, еще мало что отлажено, да и игроки еще не в оптимальных кондициях», — сказал Непомнящий.



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