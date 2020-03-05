Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Химки» — «Торпедо»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1/4 финала Кубка России

«Химки» — «Торпедо»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1/4 финала Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Химки» — «Торпедо».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.

«В данном противостоянии сойдутся равные команды, хотя «Торпедо», на мой взгляд, предпочтительнее. У «Химок» произошли изменения в составе, поменялся тренер, но это не есть хорошо на данном этапе. Мне кажется, что «Торпедо» стабильнее и по составу, и по тренировочной работе, поэтому думаю, что московская команда может пройти дальше. «Торпедо» выглядит неплохо под руководством Сергея Игнашевича, видно взаимопонимание между тренером и игроками.

Обе команды будут стараться победить в этом матче, нельзя сказать, что кому-то этот кубок не нужен. Да, я слышал о том, что «Торпедо» не интересен этот кубок, но мне не кажется, что у игроков есть такие мысли перед матчем.

Как любят говорить комментаторы, это игра на три результата, где может отличиться и та, и другая команда, но у меня есть ощущение, что голов много не будет. Тем более это начало сезона, еще мало что отлажено, да и игроки еще не в оптимальных кондициях», — сказал Непомнящий.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Химки» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич не пустит Юрана в полуфинал Кубка России
Обе команды проведут первый матч после зимней паузы.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020