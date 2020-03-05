«Реал» — «Виллербан»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Реал» — «Виллербан».



Ставка: минимум 163 очка в матче за 2.12.



«Реал» занимает второе место, 21 победа и 6 поражений. Разница очков — 84,6:77,3. В команде тренера Пабло Ласо сразу пять игроков пропускали предыдущий матч с «Миланом»: разыгрывающий Фабьен Козер, атакующий защитник Серхио Льюль, лёгкий форвард Габриэль Дек, мощный форвард Энтони Рэндольф и центровой Джордан Мики. Дек и Рэндольф — игроки стартового состава.



Стартовая пятёрка выглядела так: разыгрывающий Факундо Кампаццо, атакующий защитник Джеффри Тэйлор, лёгкий форвард Руди Фернандес, мощный форвард Трэй Томпкинс, центровой Вальтер Таварес. Со скамейки прекрасно выходили и принесли большую пользу разыгрывающий Николас Лапровиттола, атакующий защитник Джейси Кэрролл, лёгкий форвард Усман Гаруба.



«Виллербан» идёт 14-м, 10 побед и 17 поражений. Разница очков — 74,2:81,6. В предыдущем матче в команде тренера Звездана Митровича отсутствовали оба запасных центра — Эдриен Пэйн и Исмаэль Бако. Стартовый состав: разыгрывающий Джордан Тэйлор, атакующий защитник Антуан Дио, лёгкий форвард Шарль Кауди, мощный форвард Ливио Жан-Шарль, центровой Тони Джекери. Из запасных выделю обоих снайперов: Рихардса Ломажса и Дэвида Лайти», — сказал Гомельский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.