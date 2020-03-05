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«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».

Ставка: победа «Йокерита» за 2.00.

«Давайте вспомним, что я говорил в прошлом прогнозе по этой серии. Мне казалось, что эта серия — самая непредсказуемая из всех восьми, и я вывел две тенденции. Одна из них сработала, а другая — нет. Первая тенденция — это то, что тотал в матче будет большой. Это было видно по регулярному чемпионату, где шесть раз команды играли между собой и каждый раз были крупные счета. Тотал был от 4,5 шайбы. Эта серия нас не подводит, потому что «Йокерит» выиграл 6:0 и 5:1. То есть тоталы в 5,5 шайбы были пробиты.

Во-вторых, мне казалось, что «Локомотив» сможет вытащить хотя бы один матч в Хельсинки, потому что в ходе регулярного сезона «Локо» в Хельсинки выиграл три раза из трёх. Как оказалось, команды всё же разного класса. Это мы видим в ходе плей-офф. Видно, как «Йокерит» выносит «Локомотив». Буквально в каждой смене заметно, как «Йокерит» бьёт ярославцев силовыми приёмами.

Я даже видел, как в одной смене «Йокерит» применил пять хитов подряд и Антила выбросил соперника за борт. Думаю, что ситуация сильно не изменится даже в Ярославле. Я бы в данном случае взял победу «Йокерита», — сказал Лысенков.

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В Хельсинки ярославцы получили 1:11 по сумме двух матчей.
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