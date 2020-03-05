«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.00.
«Давайте вспомним, что я говорил в прошлом прогнозе по этой серии. Мне казалось, что эта серия — самая непредсказуемая из всех восьми, и я вывел две тенденции. Одна из них сработала, а другая — нет. Первая тенденция — это то, что тотал в матче будет большой. Это было видно по регулярному чемпионату, где шесть раз команды играли между собой и каждый раз были крупные счета. Тотал был от 4,5 шайбы. Эта серия нас не подводит, потому что «Йокерит» выиграл 6:0 и 5:1. То есть тоталы в 5,5 шайбы были пробиты.
Во-вторых, мне казалось, что «Локомотив» сможет вытащить хотя бы один матч в Хельсинки, потому что в ходе регулярного сезона «Локо» в Хельсинки выиграл три раза из трёх. Как оказалось, команды всё же разного класса. Это мы видим в ходе плей-офф. Видно, как «Йокерит» выносит «Локомотив». Буквально в каждой смене заметно, как «Йокерит» бьёт ярославцев силовыми приёмами.
Я даже видел, как в одной смене «Йокерит» применил пять хитов подряд и Антила выбросил соперника за борт. Думаю, что ситуация сильно не изменится даже в Ярославле. Я бы в данном случае взял победу «Йокерита», — сказал Лысенков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 5 марта 2020
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 марта 2020
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15