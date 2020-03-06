«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й и 4-й матчи серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Сибирь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 3.80.



«Новосибирцы выиграли оба гостевых матча серии. Причём не просто выиграли, а напрочь засушили весь атакующий потенциал «Автомобилиста». Понятно, что вечно так продолжаться не может, что рано или поздно екатеринбуржцев прорвёт, главное, чтобы в этом сезоне. Лично мне кажется, что прорыв последует уже в третьем матче. Потому что дома «Сибирь» пойдёт вперёд куда большими силами, чем на выезде, а значит, у форвардов «Автомобилиста» появится чистый лёд. В самом деле, не могут же они постоянно мазать, должны наконец начать попадать.



Считаю, что именно в домашних матчах заложена главная опасность для «Сибири». Не позволят им родные трибуны продолжать выездной вариант. А «Автомобилисту» надо забросить одну шайбу – дальше пойдёт по накатанной. И эта возможность, и не одна, у него в Новосибирске будет.



Таким образом, подытоживая вышесказанное, предполагаю, что в солнечной Сибири вся серия вывернется наизнанку. И, проиграв два матча дома, «Автомобилист» возьмёт два матча на выезде. Причём третий возьмёт со свистом и хорошим преимуществом в три-четыре шайбы», — полагает Лебедев.



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