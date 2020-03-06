«Спартак» — «Динамо»: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Динамо».



Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.60.



«Спартак» проиграл в концовке второй матч, пропустив 3 шайбы в течение 5 минут. В целом команда неплохо действовала в двух гостевых встречах и могла рассчитывать на что-то большее, чем два поражения в основное время.



Думаю, что в первой игре на своём льду «Спартак» будет предельно мотивирован и настроен и сумеет как минимум не проиграть в основное время. Борьба будет упорная. «Спартаку» нужно исключить детские ошибки, которые привели к заброшенным шайбам в исполнении «Динамо», и не удаляться без повода, попробовать нейтрализовать звено Шипачёва, которое во второй встрече отличилось трижды. Если у спартаковцев не получится это сделать, то серию можно считать законченной. Поэтому Знарку придётся поломать голову над этой задачей. Вроде бы всё получалось во втором матче и игра была выигрышной, но надо исключить ошибки. Однако это гораздо легче сказать, чем сделать. Тем не менее я думаю, что «Спартак» должен зацепиться за третий матч и постараться сократить отставание в серии», — сказал Вуйтек.



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