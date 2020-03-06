«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру 1-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.00.
«Первая, то есть казанская, часть завершилась так, как и должна была завершиться. У «Ак Барса» две победы, общий счёт 9:2, нижнекамцы «жужжат» аккурат с той громкостью, которую им выставили в Казани, все довольны, миру – мир. Теперь, конечно, допустимую громкость «Нефтехимику» на пару делений подкрутят – в сторону увеличения, всё-таки как-никак дома играют. А будут вести себя столь же образцово, так ещё и позволят взять четвёртый матч.
То есть с третьим матчем как раз всё ясно: «Ак Барс» обязательно победит, обязательно в основное время, разве что «Нефтехимик» забьёт немного больше», — полагает Лебедев.
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