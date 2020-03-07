«Оренбург» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги 7 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Арсенал» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.25.



«Оренбург» вырвал ничью в Самаре. На последних минутах в большинстве удалось сравнять. А вот «Арсенал» благодаря ошибке Джанаева и защитника «Сочи» вообще увёз три очка. Луценко доборолся до конца и взял три очка. В обеих встречах мои ставки рушились в конце. Брал победу Самары — «Оренбург» сравнял. Брал ничью в «Сочи» — сочинцы подарили гол Луценко. Обидно.



У «Арсенала» комфортная ситуация, он борется за место в еврокубках. Что касается «Оренбурга», то ему надо спасаться, каждое очко на вес золота. Тем более у себя дома «Оренбург» обязан что-то набирать.



На мой взгляд, матч примерно равный, несмотря на то что происходит в таблице. «Оренбург» дома на искусственном поле очень опасен. Мотивация сумасшедшая — вылетать не хочется.



Сложно давать прогноз, особенно когда видишь, как «Химки» выносят «Торпедо» в Кубке России. Много у нас непредсказуемых результатов. Здесь возьму ничью. Счёт 0:0 читается. Есть проблемы в организации и у тех, и у других. Туле в Сочи повезло, вряд ли так будет везти второй матч подряд. «Оренбург» же вряд ли вскроет эшелонированную оборону».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.