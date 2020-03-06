«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Торпедо» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.00.
«На первом этапе плей-офф ЦСКА куёт победы, как опытный столяр забивает гвозди: один удар – и по самую шляпку, и ни одного лишнего движения. Или как опытный пекарь выпекает булочки: все одинаковые, одну от другой не отличить. «Торпедо» уже 120 минут чистого времени бьётся головой об стену, и даже ещё штукатурка сыпаться не начала, а голова уже вся разбита. И вопрос из плоскости «А сумеют ли нижегородцы одержать хотя бы одну победу?» плавно перешёл в плоскость «А сумеют ли нижегородцы забить хотя бы одну шайбу?». Так ведь и на него чёткого ответа нет. Может, и сумеют – всё ж таки дома играют. А может, и нет, потому что Сорокин словно в памперсе играет – и комфортно ему, и сухо.
То есть с потенциальным результатом третьего матча серии мы с вами определились. Как говорил герой Савелия Крамарова в бессмертных «Джентльменах удачи»: «Доцент, нет здесь никакого сена». И шансов на хозяйскую победу тоже нет. Можно даже с достаточно высокой степенью вероятности прикинуть, что «армейцы» изменять себе не станут и ради красоты в таблице снова выиграют со счётом 3:0. А вот ежели «автозаводцы» взбрыкнут да сорвут Сорокину третий «сухарь» подряд, ЦСКА может и обидеться и тогда насыплет хозяевам «полную авоську».
Таким образом, ставим на безусловную победу ЦСКА с привычной форой (-2.5). И точно не прогадаем», — сказал Лебедев.
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