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«Металлург» — «Барыс»: прогноз Владимира Дехтярёва на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

«Металлург» — «Барыс»: прогноз Владимира Дехтярёва на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на 4-й матчи серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» — «Барыс».

Ставка: ТБ 3.5 шайбы за 1.68.

«Тут буду ориентироваться на ФОНБЕТ. В матче номер четыре команды покажут более атакующий хоккей. Здесь очень многое будет решаться от того, кто и как сыграет в атаке. Здесь я бы советовал обратить внимание на ставку «тотал больше 3.5 шайбы». Команды способны преодолеть этот рубеж. Думаю, что в четвёртом матче «Барыс» побежит в атаку, а «Магнитка» будет искать счастья у чужих ворот и будет больше атаковать.

Думаю, что в четвёртом матче мы увидим больше 3.5 шайбы».

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