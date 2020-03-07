«Динамо» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура чемпионата России 7 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Тамбов» 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: второй тайм больше первого за 2.25.



«Динамо» получило болезненный удар, проиграв в дерби «Спартаку», принципиальному сопернику. Но не готов сказать, что там было всё по игре. Сказалось то, что спартаковцы лучше реализовывали свои шансы. А у «Динамо» тот же Комличенко дважды пробил в каркас ворот, другие эпизоды были.



Здесь «Динамо» играет с соперником, которого вроде бы должно побеждать. Но сейчас в чемпионате России вообще нельзя быть уверенным в том, что ты кого-то точно обыграешь. Даже «Зенит» не может быть в этом уверен. Так и получилось: с «Ахматом» в Кубке России он спасался. Тем более «Динамо» не имеет права недооценивать «Тамбов».



Тамбовчан многие приговорили. Идут разговоры, что команда вылетит, что состава нет, арендованных много, тренера некоторые не очень хорошо знают. Но я убеждён, что «Тамбов» будет биться до конца, никому ничего дарить он не будет. Последние матчи в прошлом году это показали, да и встреча с «Рубином» тоже.



Здесь поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого. «Динамо», как и многие другие команды в России, испытывает проблемы при игре первым номером. И на первый тайм у «Тамбова» сил хватит. Он, как мне кажется, отобьётся. А во втором голы будут. «Динамо» может добавить, у него очень классный состав по нашим меркам, но и «Тамбов» на контратаках может что-то придумать. Поэтому выбрал бы ставку «второй тайм больше первого».



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