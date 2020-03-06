«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1-го раунда Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».



Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.85.



«Это татарстанское дерби, в котором нижнекамцам принципиально важно постараться доставить своему именитому сопернику как можно больше проблем. Я уверен, что «Нефтехимик» зацепит как минимум одну игру в этой серии. Скорее всего, это будет третий матч серии. В первых двух матчах команда смотрелась довольно неплохо, однако хоккеисты Нижнекамска не смогли сдержать атаку казанцев, пропустив девять шайб в двух матчах. «Нефтехимику» необходимо постараться как можно строже сыграть в обороне и как можно дольше не позволять сопернику распечатать свои ворота.



Для «Нефтехимика» противостояние с «Ак Барсом» имеет очень большое значение. Я хорошо помню, как нижнекамцы настраивались на матчи с «Ак Барсом», когда я тренировал казанскую команду. Не думаю, что с тех пор что-то принципиально изменилось. Поэтому жду от предстоящей встречи высокого накала борьбы, запредельного настроя игроков «Нефтехимика» и, скорее всего, не очень много заброшенных шайб. Думаю, что «Нефтехимик» может не проиграть в основное время в предстоящем поединке», — сказал Вуйтек.



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