«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.03.
«Мне казалось, что «Локомотив» сможет вытащить хотя бы один матч в Хельсинки, потому что в ходе регулярного сезона «Локо» в Хельсинки выиграл три раза из трёх. Как оказалось, команды всё же разного класса. Это мы видим в ходе плей-офф. Видно, как «Йокерит» выносит «Локомотив». Буквально в каждой смене заметно, как «Йокерит» бьёт ярославцев силовыми приёмами.
Я даже видел, как в одной смене «Йокерит» применил пять хитов подряд и Антила выбросил соперника за борт. Я бы в данном случае взял победу «Йокерита». Если судить по тому, что происходит, «Йокерит» завершит серию в четырёх встречах».
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