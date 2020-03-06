«Спартак» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на дерби Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: ничья в основное время за 3.90.



«Серия теперь превратилась в серию «Спартак» — «Динамо», но красно-белым от этого не легче.



Второй матч они обязаны были брать. Как сгорели в итоге – уму непостижимо. Конечно, испортили нам красивый прогноз, но жизнь продолжается. Вопрос: что может быть дальше? Если подходить к нему, как мы всегда подходили к «Спартаку», с точки зрения умной, но хитрой психологической науки, то вариабельность есть, но не такая большая, как кажется на первый взгляд.



Во-первых, «Спартак» может «закиснуть». Но для этого должен «закиснуть» Знарок, а у него это бывает только в спокойной обстановке. И точно не может быть в состоянии подвешенности на вертеле над огнём, в котором он сейчас находится. То есть разламывание красно-белых в третьем матче об коленку теоретически возможно, но маловероятно. Во-вторых, «Спартак» может сорваться, и это куда более вероятно. Сорваться так, что, скажем, два домашних матч-штрафа нижегородского «Торпедо» в давнишнем матче плей-офф с «Йокеритом» покажутся детской шалостью. Наконец, «Спартак» может закуситься, то есть продолжать давить свою линию в ещё более упертом состоянии. И этот вариант кажется мне наиболее вероятным, но совсем необязательно несущим красно-белым вожделенную первую победу в серии. Просто потому что «Динамо» знает, как с этим справляться, а уровень мастерства бело-голубых позволяет им претворять эти знания в жизнь.



Учитывая всё вышеизложенное, смею предположить ничейный результат в основное время с последующей победой «Динамо», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Гудачек и Ерёменко проведут дебют без ошибок Бело-голубые забрали оба домашних матча, поставив команду Знарка в тяжёлое положение.