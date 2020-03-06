«Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос».



Ставка: меньше 166 очков в матче за 1.57.



«Первая игра команд в Пирее 7 ноября завершилась победой гостей — 86:67.



«Эфес» лидирует в группе, 23 победы и 4 поражения. Разница очков — 87,1:77,7. В команде тренера Эргина Атамана все основные игроки здоровы. В предыдущем матче против «Маккаби» даже центровой Брайант Данстон вышел на площадку, правда, всего на 3 с небольшим минуты. Стартовая пятерка выглядела так: разыгрывающий Василие Мицич, атакующий защитник Родриг Бобуа, легкий форвард Джеймс Андерсон, мощный форвард Крис Синглтон, центровой Тибор Пляйсс.



В ротации помимо Данстона принимали участие защитники Шейн Ларкин и Догуш Балбай, нападающие Крунослав Симон, Алек Питерс и Адриен Морман, центровой Сертач Шанлы. «Эфес» нарвался на очень жесткую защиту «Маккаби» и не сумел набрать даже 80 очков. Думаю, что мотивация у лидера будет серьезная.



У «Олимпиакоса» 12 побед и 15 поражений, он сохраняет шансы на попадание в плей-офф. Разница очков — 81,0:82,2. В команде тренера Георгиоса Барцокаса отсутствует из-за травмы капитан Вассилис Спанулис. В предыдущем победном матче против злейшего врага «Панатинаикоса» стартовая пятерка выглядела так: разыгрывающий Уэйд Болдуин, атакующий защитник Шакил Маккиссик, легкий форвард Костас Папаниколау, мощный форвард Георгиос Принтезис, центровой Никола Милутинов.



На площадку выходили со скамейки защитник Тэйлор Рочести, Антониос Кониарис и Брэндон Пол, нападающие Саша Везенков и Огастин Рубит, центровой Октавиус Эллис. И у греков с мотивацией все будет в порядке. Ожидаю острую и напряженную борьбу», — сказал Гомельский.



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