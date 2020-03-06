«Алавес» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Алавес» – «Валенсия».



Ставка: ничья за 3.10.



«Алавес» проводит неплохой сезон и идёт в середине турнирной таблицы. Для меня есть два лидера атаки в этой команде – Хоселу и Лукас Перез, они прекрасно оснащены технически и умеют играть корпусом. На домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера, это придаёт хозяевам сил и уверенности в себе.



«Валенсия» имеет плохое положение в Лиге чемпионов (1:4 в первом матче), поэтому им обязательно нужно финишировать в четвёрке. А чтобы это сделать, необходимо обыгрывать команды уровня «Алавеса». Валенсийцы обладают более сильным составом. Индивидуально их игроки выглядят намного предпочтительнее, но футбол – это командная игра.



«Алавес» играет дома, показывает замечательное командное взаимодействие и просто так три очка «летучим мышам» не отдаст. Хозяева хорошо действуют при обороне, поэтому моё мнение, что в этом матче будет зафиксирована ничья», — сказал Гратакос.



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