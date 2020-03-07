«Боруссия» М — «Боруссия» Д: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!

Сегодня, 7 марта, две «Боруссии» сыграют в Мёнхенгладбахе в матче 25-го тура Бундеслиги. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч! Футбол 3» с 20:30 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!



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