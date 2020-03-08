«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: угадай победителя — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 8 марта, в матче 29-го тура АПЛ пройдет манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на Okko Спорт с 19:30 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!
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