«Динамо» — «Тамбов»: прогноз Михаила Поленова на матч 21-го тура РПЛ 7 марта

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Тамбов» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.



«Честно говоря, я не хотел бы во второй части чемпионата отталкиваться от того, что мы видели до паузы. Слишком эти части неравные. Рывок «Тамбова», его выход из зоны вылета — это, конечно, очень здорово, но мне не кажется, что это должно быть фактором в рассуждениях о ставке в данный момент.



Что мы увидели в первом туре? Мы увидели довольно разную игру «Динамо». Наверное, «Динамо» не было фаворитом в игре со «Спартаком», поэтому поражение не было какой-то сенсацией. У «Динамо» как были, так и остаются проблемы в позиционном нападении, да и вообще в атаке. Даже несмотря на то что сейчас клуб пытается всячески это решить и подписывает новых нападающих, пока эта проблема остаётся.



«Тамбов» оставляет ощущение, привычное по концовке прошлого сезона. «Тамбов» сыграл достаточно сдержанную игру, имея моменты. Его задача — удивлять.



В домашней игре против «Тамбова», мне кажется, «Динамо» — фаворит. При этом большого количества голов, на мой взгляд, ждать неоткуда. Победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.09 — хороший вариант на эту встречу. Будем играть, отплясывая от фаворита».



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