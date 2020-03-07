«Металлург» – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» – «Барыс».
Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 1.85.
«Несмотря на то что на Востоке есть куда более предсказуемые серии, включая даже одну смешную, «Металлург» и «Барыс» оказались тоже достаточно предсказуемыми, но по другой причине. Причём причине прямо противоположной: соперники достойны друг друга и рубятся, не щадя живота своего. А значит, выезжают на счёт 2-2 после четырёх матчей, который мы и предсказывали с самого начала.
Казахстанские товарищи давно уже доказали, что не слишком любят в плей-офф выездные матчи. Одна прошлогодняя серия с нижегородским «Торпедо» чего стоит. И то, что они взяли победу в Магнитогорске, пока лишь, правда, компенсировав ей домашнее поражение, дорогого стоит. Теперь вопрос заключается в том, способен ли «Барыс» сподобиться на второй такой подвиг, причём подряд?
Мне лично кажется, что нет, не способен. Конечно, сдаваться казахстанцы и не подумают, и упираться будут вовсю, и матч нас ждёт ничуть не легче, чем третий, а возможно даже тоже с заходом в овертайм. Но в итоге «Магнитка» всё-таки сравняет счёт в серии. Потому как если не сравняет, то ей можно будет в нынешнем сезоне сливать воду и гасить свет – следующий-то матч пройдёт в солнечном Казахстане.
В общем, победа «Магнитки». Не мытьём, так катаньем. Точно с минимальным преимуществом и, возможно, за пределами основного времени».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 марта 2020
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 6 марта 2020
-
21:30
-
19:30
-
19:01
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 5 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00