«Металлург» – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» – «Барыс».



Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 1.85.



«Несмотря на то что на Востоке есть куда более предсказуемые серии, включая даже одну смешную, «Металлург» и «Барыс» оказались тоже достаточно предсказуемыми, но по другой причине. Причём причине прямо противоположной: соперники достойны друг друга и рубятся, не щадя живота своего. А значит, выезжают на счёт 2-2 после четырёх матчей, который мы и предсказывали с самого начала.



Казахстанские товарищи давно уже доказали, что не слишком любят в плей-офф выездные матчи. Одна прошлогодняя серия с нижегородским «Торпедо» чего стоит. И то, что они взяли победу в Магнитогорске, пока лишь, правда, компенсировав ей домашнее поражение, дорогого стоит. Теперь вопрос заключается в том, способен ли «Барыс» сподобиться на второй такой подвиг, причём подряд?



Мне лично кажется, что нет, не способен. Конечно, сдаваться казахстанцы и не подумают, и упираться будут вовсю, и матч нас ждёт ничуть не легче, чем третий, а возможно даже тоже с заходом в овертайм. Но в итоге «Магнитка» всё-таки сравняет счёт в серии. Потому как если не сравняет, то ей можно будет в нынешнем сезоне сливать воду и гасить свет – следующий-то матч пройдёт в солнечном Казахстане.



В общем, победа «Магнитки». Не мытьём, так катаньем. Точно с минимальным преимуществом и, возможно, за пределами основного времени».



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