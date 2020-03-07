«Витязь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч серии Кубка Гагарина — 2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Витязь» — СКА.



Ставка: победа «Витязя» за 4.05.



«Один мой коллега, давно и достаточно плотно работающий с «Витязем» и поэтому знающий все тамошние входы-выходы и подводные течения, ещё перед началом плей-офф, едва стали известны западные пары четвертьфиналистов, поведал мне в приватном разговоре, что ежели СКА не отдаст «Витязю» одну победу (про большее речи нет), то это будет плевок в лицо всему руководству подольского клуба. Который вот уже не первый год за денежку малую, а чаще всего и вовсе за «спасибо», уродуясь, как бобик, и жертвуя своими интересами, помогает, как может, питерскому клубу. И, может быть, помощь эта с той стороны кажется мизерной, но для «Витязя» она обходится подчас слишком дорого. И на одну победу в серии плей-офф подольчане таким образом точно заработали.



И вот теперь даже мне предстоит убедиться в точности этого предсказания. А заодно и в том, как на самом деле руководство СКА относится к руководству «Витязя». Потому что для СКА поражение в четвёртом матче не будет стоить ровным счётом ничего, даже наоборот – позволит заработать на пятом матче. А вот для «Витязя» эта победа не более и не менее как украсит весь сезон, сделав его успешным.



Посмотрим вместе, чем это закончится? Я своему коллеге в этом вопросе верю безгранично, он на такого рода подводных камнях давно уже съел даже не собаку, а целую стаю. И говорит только то, в чём сам уверен. Вот и узнаем отношение СКА к своему сателлиту. Ведь правда же интересно?



Поэтому лично я всё-таки заложусь на победу «Витязя», первую, единственную и неповторимую в нынешнем плей-офф. Пусть даже и минимальную».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.