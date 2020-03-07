«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» за 2.10.



«К исходу третьего матча серии, которая изначально казалась едва ли не самой потенциально упорной на Западе (ну, или второй по упорности после «Динамо» — «Спартак»), вдруг оказалось, что один соперник не готов к плей-офф от слова «вообще». Не будем называть имя этого соперника, хотя всем ясно, что это «Локомотив». «Йокерит» делает его на раз-два, причём периодически возникает ощущение, что финны играют со своим же клубом, но из третьего финского дивизиона.



Конечно, кто-то ещё может надеяться на то, что «Локомотив» должно «прорвать». Но этот глагол подходит только для тех команд, которые в течение сезона много забивали, а с началом плей-офф забились под лавку и не отсвечивают. А ярославцы в течение всего регулярного сезона рожали каждый гол, как ежика, и с чего бы им теперь раззабиваться, непонятно совершенно.



Есть все основания предположить, что в следующем матче это надругательство над ярославским хоккеем и издевательства над ярославскими болельщиками наконец-то закончатся. Точнее, нет основания к тому, чтобы они не закончились. 0,33 забитой шайбы в среднем за один матч плей-офф при 4,67 в среднем за матч плей-офф пропущенной могут вселить что угодно, но только не оптимизм. Потому что последний оптимизм был перед переездом серии в Ярославль, но в третьем матче весь вышел.



Таким образом, горячим финским парням ничего не мешает «придушить» «железнодорожников» в четвёртый раз подряд, предварительно связав их по рукам и ногам. Ну, как это было во всех предыдущих матчах серии. Выиграть не только в основное время, но ещё и опять всухую, и завершить эту серию к своему полному удовлетворению.



А то, что потом на заднем дворе «Арены-2000 Локомотив» могут начаться массовые расстрелы, это уже не их собачье дело. Сами разберутся».



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